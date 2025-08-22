Sentier de la Malle Demeure Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Sentier de la Malle Demeure

Sentier de la Malle Demeure 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15600.0 Tarif :

Le circuit de la Malle Demeure vous emmène sur la commune de Champigné mais également sur celles de Querré et Sceaux d’Anjou; à travers la campagne bocagère, parfois boisée permettant au détour d’un chemin d’apercevoir quelques vieilles et belles demeures.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-de-la-malle-demeure-a-champigne-les-hauts-danjou-fr-2580346/ +33 2 41 92 86 83

English :

The circuit of the Malle Demeure takes you through the commune of Champigné but also through those of Querré and Sceaux d’Anjou; through the hedged farmland, sometimes wooded, allowing you to see some beautiful old houses.

Deutsch :

Der Rundweg Malle Demeure führt Sie durch die Gemeinde Champigné, aber auch durch die Gemeinden Querré und Sceaux d’Anjou, durch die Heckenlandschaft und manchmal durch Wälder.

Italiano :

Il circuito della Malle Demeure attraversa il comune di Champigné, ma anche quelli di Querré e di Sceaux d’Anjou; attraverso la campagna circondata da siepi, a volte boscosa, che permette di vedere alcune belle case antiche alla curva della strada.

Español :

El circuito de la Malle Demeure le lleva por el municipio de Champigné, pero también por los de Querré y Sceaux d’Anjou; a través de la campiña con setos, a veces arbolada, que permite ver algunas hermosas casas antiguas en la curva de la carretera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Anjou tourime