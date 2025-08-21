Ferme équestre de la Nonjarie Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Ferme équestre de la Nonjarie Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Ferme équestre de la Nonjarie
Ferme équestre de la Nonjarie Champigné 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : Tarif :
Promenades à poneys pour les enfants de 2 à 10 ans à Champigné, entre Le Lion d’Angers et Châteauneuf-sur-Sarthe.
+33 6 09 86 86 56
English :
Pony rides for children from 2 to 10 years old in Champigné, between Le Lion d’Angers and Châteauneuf-sur-Sarthe.
Deutsch :
Ponyreiten für Kinder von 2 bis 10 Jahren in Champigné, zwischen Le Lion d’Angers und Châteauneuf-sur-Sarthe.
Italiano :
Giri in pony per bambini da 2 a 10 anni a Champigné, tra Le Lion d’Angers e Châteauneuf-sur-Sarthe.
Español :
Paseos en poni para niños de 2 a 10 años en Champigné, entre Le Lion d’Angers y Châteauneuf-sur-Sarthe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par Anjou tourime