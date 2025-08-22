Circuit des Hautes Briottières Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit des Hautes Briottières

Circuit des Hautes Briottières 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce circuit offre une escapade dans Châteauneuf-sur-Sarthe, située sur la commune des Hautsd’Anjou. Une randonnée alliant bocages, paysages forestiers et bords de Sarthe.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-du-margas-a-chateauneuf-sur-sarthe-les-hauts-danjou-fr-2931395/ +33 2 41 92 86 83

English :

This tour takes in Châteauneuf-sur-Sarthe, located in the Hauts-d?Anjou commune. A hike combining hedged farmland, forest landscapes and the banks of the Sarthe.

Deutsch :

Diese Route bietet einen Abstecher nach Châteauneuf-sur-Sarthe, das in der Gemeinde Hautsd?Anjou liegt. Eine Wanderung, die Bocages, Waldlandschaften und das Ufer der Sarthe miteinander verbindet.

Italiano :

Questo percorso si svolge a Châteauneuf-sur-Sarthe, nel distretto di Hauts-d’Anjou. Si tratta di una passeggiata che unisce campi coltivati con siepi, boschi e le rive della Sarthe.

Español :

Esta ruta transcurre por Châteauneuf-sur-Sarthe, situado en el distrito de Hauts-d’Anjou. Un paseo que combina tierras de labranza con setos, bosques y las orillas del Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime