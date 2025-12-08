Balade urbaine au fil de la Loue Ornans Doubs

Balade urbaine au fil de la Loue A pieds Facile

Balade urbaine au fil de la Loue Place Courbet, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3150.0 Tarif :

En vous promenant à travers les rues de la ville, vous découvrirez toutes les pépites de notre belle cité, patrie de Gustave Courbet.

Facile

English :

As you stroll through the streets of the town, you’ll discover all the nuggets of our beautiful city, home of Gustave Courbet.

Deutsch :

Bei einem Spaziergang durch die Straßen der Stadt werden Sie alle Nuggets unserer schönen Stadt, der Heimat von Gustave Courbet, entdecken.

Italiano :

Passeggiando per le vie della città, scoprirete tutte le chicche della nostra bella città, patria di Gustave Courbet.

Español :

Pasee por sus calles y descubrirá todas las pepitas de nuestra bella ciudad, cuna de Gustave Courbet.

