Balade virtuelle Archistoire Voiron, en quête d’histoire urbaine Voiron Isère

Balade virtuelle Archistoire Voiron, en quête d’histoire urbaine

Balade virtuelle Archistoire Voiron, en quête d’histoire urbaine 38500 Voiron Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Application développée par le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), les chercheurs de l’Inventaire du patrimoine du département de l’Isère et l’agence 9B+.

https://culture.paysvoironnais.com/pays-dart-et-dhistoire/ +33 4 76 93 16 99

English :

Application developed by the Pays d?art et d?histoire du Pays Voironnais in partnership with the CAUE (Conseil d?Architecture, d?Urbanisme et de l?Environnement), researchers from the Inventaire du patrimoine du département de l?Isère and the 9B+ agency.

Deutsch :

Eine Anwendung, die vom Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais in Zusammenarbeit mit dem CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), den Forschern des Inventars des Kulturerbes des Departements Isère und der Agentur 9B+ entwickelt wurde.

Italiano :

Un’applicazione sviluppata dal Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais in collaborazione con il CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), i ricercatori dell’Inventaire du patrimoine du département de l’Isère e l’agenzia 9B+.

Español :

Una aplicación desarrollada por el Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais en colaboración con el CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), investigadores del Inventaire du patrimoine du département de l’Isère y la agencia 9B+.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme