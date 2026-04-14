Mai à Vélo 2026, CA du Pays Voironnais, Voiron
Mai à Vélo 2026, CA du Pays Voironnais, Voiron vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA du Pays Voironnais Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
CA du Pays Voironnais Piste du Ratour, 38500 Voiron, France Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202571
À voir aussi à Voiron (Isère)
- LAURENT VOULZY en concert – GRAND ANGLE Voiron 30 avril 2026
- Vues d’archi, balade en ville à Voiron Voiron Isère 1 mai 2026
- Balade virtuelle Archistoire Voiron, en quête d’histoire urbaine Voiron Isère 1 mai 2026
- Tour du Pays Voironnais Lac de Paladru Voiron 2 mai 2026
- STEPHAN EICHER GRAND ANGLE Voiron 15 octobre 2026