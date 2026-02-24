Tour du Pays Voironnais Lac de Paladru Voiron

Tour du Pays Voironnais

Lac de Paladru Col des 1000 Martyrs Voiron Isère

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Sur deux jours, 5 Courses par étape et une école de cyclisme le dernier jour. Venez encourager les coureurs le samedi matin au Tour du Lac de Paladru, l’après midi à la grimpée du col des mille Martyrs et le dimanche au circuit en centre ville de Voiron.

Lac de Paladru Col des 1000 Martyrs Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 09 72 07 sevozla@orange.fr

English : Tour du Pays Voironnais

Over two days, 5 stage races and a cycling school on the last day. Come and cheer the riders on Saturday morning at the Tour du Lac de Paladru, in the afternoon at the climb up the Col des mille Martyrs and on Sunday at the circuit in Voiron town center.

