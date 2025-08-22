Balades urbaines, balades ludiques La Tour-du-Pin Isère
Balades urbaines, balades ludiques
Balades urbaines, balades ludiques Les Halles 38110 La Tour-du-Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte de la plus ancienne fontaine, la maison des Dauphins, le jardin Humbert 2, le jardin de la filature et n’oubliez pas de goûter au célèbre miron (spécialité en chocolat).
http://www.latourdupin.fr/ +33 4 74 83 24 44
English : Urban walks
Discover the oldest fountain, the Dolphin house, the Humbert 2 garden, the spinning mill garden and don’t forget to taste the famous miron (chocolate specialty).
Deutsch :
Entdecken Sie den ältesten Brunnen, das Haus der Delphine, den Garten Humbert 2, den Garten der Spinnerei und vergessen Sie nicht, die berühmte Miron (Schokoladenspezialität) zu probieren.
Italiano :
Scoprite la fontana più antica, la Casa dei Delfini, il giardino Humbert 2, il giardino della filanda e non dimenticate di assaggiare il famoso miron (specialità di cioccolato).
Español :
Descubra la fuente más antigua, la Casa de los Delfines, el jardín Humbert 2, el jardín de la hilandería y no olvide probar el famoso miron (especialidad de chocolate).
