Base de canoë kayak de Vindelle Vindelle Charente

Base de canoë kayak de Vindelle

Base de canoë kayak de Vindelle 2, D406 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue à la base de Canoë-Kayak de Vindelle ! Vous pouvez louer un canoë, un kayak, un pédalo ou un stand up paddle sur le fleuve Charente.

+33 7 68 16 56 85

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English :

Welcome to the Canoe-Kayak base of Vindelle ! You can rent a canoe, a kayak, a pedal boat or a stand up paddle on the river Charente.

Deutsch :

Willkommen in der Kanu- und Kajakbasis von Vindelle! Hier können Sie ein Kanu, ein Kajak, ein Tretboot oder ein Stand-up-Paddle auf dem Fluss Charente mieten.

Italiano :

Benvenuti nel centro di canoa e kayak di Vindelle! È possibile noleggiare una canoa, un kayak, un pedalò o uno stand up paddle sul fiume Charente.

Español :

¡Bienvenido a la base de Canoa-Kayak en Vindelle! Puede alquilar una canoa, un kayak, un bote a pedales o un stand up paddle en el río Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme