Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Vindelle Charente
Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Vindelle Charente vendredi 1 mai 2026.
Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte
Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Parking de la baignade 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Le fleuve Charente autour de Vindelle à vélo
.
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
The Charente river around Vindelle by bike
.
Deutsch :
Der Fluss Charente rund um Vindelle mit dem Fahrrad
.
Italiano :
In bicicletta sul fiume Charente intorno a Vindelle
.
Español :
Pedalear por el río Charente en torno a Vindelle
.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-19 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme