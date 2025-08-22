Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Vindelle Charente

Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Vindelle Charente vendredi 1 mai 2026.

Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte

Boucle vélo N°13 Vindelle. Circuit découverte Parking de la baignade 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le fleuve Charente autour de Vindelle à vélo

.

https://www.angouleme-tourisme.com/   +33 5 45 95 16 84

English :

The Charente river around Vindelle by bike

.

Deutsch :

Der Fluss Charente rund um Vindelle mit dem Fahrrad

.

Italiano :

In bicicletta sul fiume Charente intorno a Vindelle

.

Español :

Pedalear por el río Charente en torno a Vindelle

.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-19 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme