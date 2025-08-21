Circuit entre fleuve et prairies Vindelle Charente

Circuit entre fleuve et prairies

Circuit entre fleuve et prairies Parking baignade 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Les arbres majestueux et les fleurs sauvages accueillent ici une faune que seule votre discrétion vous permettra de découvrir. Privilégiez les beaux jours pour longer sereinement les bords de la Charente et franchir le passage à gué de la Méronne !

English :

The majestic trees and wildflowers here are home to a wildlife that only your discretion will allow you to discover. On sunny days, you can cruise along the banks of the Charente and cross the Méronne ford!

Deutsch :

Die majestätischen Bäume und wilden Blumen beherbergen hier eine Tierwelt, die Sie nur durch Ihre Diskretion entdecken können. Bei schönem Wetter können Sie an den Ufern der Charente entlang wandern und die Furt der Méronne durchqueren

Italiano :

Gli alberi maestosi e i fiori selvatici ospitano una fauna che solo la vostra discrezione vi permetterà di scoprire. Quando il tempo è bello, potete passeggiare lungo le rive della Charente e attraversare il guado della Méronne!

Español :

Aquí, los majestuosos árboles y las flores silvestres albergan una fauna que sólo su discreción le permitirá descubrir. Cuando haga buen tiempo, podrá pasear por las orillas de la Charente y cruzar el vado del Méronne

