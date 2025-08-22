Circuit de la fontaine de Tonne Vindelle Charente

Circuit de la fontaine de Tonne

Circuit de la fontaine de Tonne Aire de pique-nique 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Les bords de Charente s’offriront à vous au départ et au retour de ce parcours qui se révèlera très vallonné et ouvert. En cours de chemin, la très belle fontaine de Tonne vous invitera à une agréable pause rafraîchissante.

English :

The banks of the Charente River await you at the start and return of this very hilly, open trail. Along the way, the beautiful Tonne fountain invites you to take a refreshing break.

Deutsch :

Die Ufer der Charente bieten sich Ihnen beim Start und beim Rückweg dieser Strecke, die sich als sehr hügelig und offen erweist, an. Unterwegs lädt Sie der schöne Brunnen von Tonne zu einer erfrischenden Pause ein.

Italiano :

Le rive della Charente vi aspettano all’inizio e al ritorno di questo percorso molto ondulato e aperto. Lungo il percorso, la bella fontana della Tonne invita a fare una pausa rinfrescante.

Español :

Las orillas de la Charente le esperan al principio y al regreso de esta ruta muy ondulada y abierta. Por el camino, la hermosa fuente de Tonne le invita a hacer una pausa refrescante.

