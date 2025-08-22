Circuit des fleurs de la Charente Vindelle Charente

Circuit des fleurs de la Charente

Circuit des fleurs de la Charente Baignade 16430 Vindelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Amoureux de la nature, vous serez comblés par la campagne de Vindelle ! Longez le fleuve Charente puis prenez de la hauteur pour une vue imprenable sur la vallée. A découvrir absolument !

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

If you’re a nature lover, you’ll love the Vindelle countryside! Walk along the banks of the Charente River, then climb up for a breathtaking view of the valley. A must-see!

Deutsch :

Als Naturliebhaber werden Sie von der Landschaft um Vindelle begeistert sein! Fahren Sie am Fluss Charente entlang und steigen Sie dann in die Höhe, um einen atemberaubenden Blick auf das Tal zu genießen. Unbedingt entdecken!

Italiano :

Se siete amanti della natura, amerete la campagna intorno a Vindelle! Passeggiate lungo le rive del fiume Charente, poi salite per godere di una vista mozzafiato sulla valle. Da non perdere!

Español :

Si le gusta la naturaleza, le encantará el paisaje de los alrededores de Vindelle Pasee por las orillas del río Charente y luego suba para disfrutar de una vista impresionante del valle. Una visita obligada

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme