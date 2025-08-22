Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°5 Entre Loire et Canaux En VTT

Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°5 Entre Loire et Canaux Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 52400.0 Tarif :

Parcourez le circuit VTT Entre Loire et Canaux , une exploration captivante sur 52 km de la Base VTT Berry Loire Puisaye. Démarrez à Briare, où le majestueux Pont-Canal vous accueille avant de vous aventurer dans les chemins sinueux de Puisaye.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

English :

Ride the Entre Loire et Canaux mountain bike circuit, a captivating 52 km exploration of the Berry Loire Puisaye mountain bike base. Start in Briare, where the majestic Pont-Canal welcomes you, before venturing into the winding paths of Puisaye.

Deutsch :

Fahren Sie auf der Mountainbike-Route Entre Loire et Canaux , einer spannenden Erkundungstour über 52 km von der Mountainbike-Basis Berry Loire Puisaye. Starten Sie in Briare, wo Sie die majestätische Kanalbrücke empfängt, bevor Sie sich auf die verschlungenen Pfade der Puisaye wagen.

Italiano :

Percorrete l’itinerario per mountain bike Entre Loire et Canaux , un’affascinante esplorazione di 52 km della base per mountain bike Berry Loire Puisaye. Partite da Briare, dove il maestoso Pont-Canal vi accoglie, prima di avventurarvi sui sentieri tortuosi di Puisaye.

Español :

Realice la ruta en bicicleta de montaña Entre Loire et Canaux , una cautivadora exploración de 52 km de la base de bicicleta de montaña Berry Loire Puisaye. Comience en Briare, donde el majestuoso Pont-Canal le da la bienvenida antes de aventurarse por los sinuosos senderos de Puisaye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire