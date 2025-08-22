Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3 Aubeterre-sur-Dronne Charente

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3

Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3 16390 Aubeterre-sur-Dronne Charente Nouvelle-Aquitaine

Sillonnez les plaines Charentaises et imprégnez-vous des paysages qui ont inspiré bon nombre décors et de personnages au romancier Pierre Véry. Son petit coin de Charente , comme il aimait l’appeler, vous transportera vers des contrées inconnues.

English : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3

Travel through the Charente plains and immerse yourself in the landscapes that inspired many of the settings and characters of the novelist Pierre Véry. His little corner of Charente , as he liked to call it, will transport you to colourful lands.

Deutsch : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3

Fahren Sie durch die Ebenen der Charente und lassen Sie die Landschaften auf sich wirken, die den Romanautor Pierre Véry zu zahlreichen Kulissen und Figuren inspiriert haben. seine kleine Ecke der Charente , wie er sie gerne nannte, wird Sie in unbekannte Gefilde entführen.

Italiano :

Percorrete le pianure della Charente e immergetevi nei paesaggi che hanno ispirato molte delle ambientazioni e dei personaggi del romanziere Pierre Véry. il suo piccolo angolo della Charente , come amava definirlo, vi trasporterà in terre sconosciute.

Español : Base VTT Sud-Charente Circuit VTT n°3

Recorra las llanuras de la Charente y empápese de los paisajes que inspiraron tantos escenarios y personajes del novelista Pierre Véry. su pequeño rincón de la Charente , como le gustaba llamarlo, le transportará a tierras desconocidas.

