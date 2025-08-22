Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11 Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11 Le bourg 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle sportive, destinée aux plus aguerris, vous propose de remonter le temps jusqu’à la préhistoire, en partant à la découverte de la Grotte des Ménieux, aussi appelée Gavechou .

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11

This sporty loop, intended for the more experienced, offers you the chance to go back in time to the prehistoric period, by discovering the Ménieux cave, also called Gavechou .

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11

Dieser sportliche Rundweg, der sich an die erfahrensten Wanderer richtet, bietet Ihnen die Möglichkeit, in die Vorgeschichte zurückzugehen und die Grotte des Ménieux, auch Gavechou genannt, zu entdecken.

Italiano :

Questo circuito sportivo, pensato per i più esperti, vi porterà indietro nel tempo fino alla preistoria, esplorando la Grotte des Ménieux, nota anche come Gavechou .

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°11

Este circuito deportivo, pensado para los más experimentados, le hará retroceder en el tiempo hasta la prehistoria, mientras explora la Gruta des Ménieux, también conocida como Gavechou .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme