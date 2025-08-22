Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2 Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2 Le bourg 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard Charente Nouvelle-Aquitaine

Que diriez-vous d’un bond dans l’histoire ? Nous vous emmenons à la rencontre de l’un des sites préhistoriques les plus renommés au monde, le gisement paléolithique de la Quina, qui mit à jour le squelette de la femme de Quina

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2

How about a trip down memory lane? We take you to one of the most famous prehistoric sites in the world, the Paleolithic site of La Quina, which unearthed the skeleton of the Quina woman.

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2

Wie wäre es mit einem Sprung in die Geschichte? Wir nehmen Sie mit zu einer der berühmtesten prähistorischen Stätten der Welt, der paläolithischen Lagerstätte von La Quina, wo das Skelett der Frau von Quina freigelegt wurde

Italiano :

Che ne dite di un salto nel passato? Vi portiamo in uno dei siti preistorici più famosi al mondo, il sito paleolitico di La Quina, che ha portato alla luce lo scheletro della donna Quina

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°2

¿Qué tal un paso atrás en el tiempo? Le llevamos a uno de los yacimientos prehistóricos más famosos del mundo, el yacimiento paleolítico de La Quina, donde se desenterró el esqueleto de la mujer Quina

