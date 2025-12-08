Baume Bourla Ornans Doubs
La Baume Bourla abrite du calcaire dur favorisant les tufs, des roches poreuses comme aux cascades de la Peusse.
English :
The Baume Bourla shelters hard limestone which favours tuffs, porous rocks as at the Peusse waterfalls.
Deutsch :
In der Baume Bourla findet sich harter Kalkstein, der Tuffe begünstigt, poröses Gestein wie bei den Peusse-Wasserfällen.
Italiano :
La Baume Bourla ospita calcari duri che favoriscono i tufi, rocce porose come alle cascate della Peusse.
Español :
La Baume Bourla alberga calizas duras que favorecen las tobas, rocas porosas como en las cascadas de Peusse.
