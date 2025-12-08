Baume Bourla Ornans Doubs

Baume Bourla A pieds Difficile

Baume Bourla Parking de Nahin, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

La Baume Bourla abrite du calcaire dur favorisant les tufs, des roches poreuses comme aux cascades de la Peusse.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1781

English :

The Baume Bourla shelters hard limestone which favours tuffs, porous rocks as at the Peusse waterfalls.

Deutsch :

In der Baume Bourla findet sich harter Kalkstein, der Tuffe begünstigt, poröses Gestein wie bei den Peusse-Wasserfällen.

Italiano :

La Baume Bourla ospita calcari duri che favoriscono i tufi, rocce porose come alle cascate della Peusse.

Español :

La Baume Bourla alberga calizas duras que favorecen las tobas, rocas porosas como en las cascadas de Peusse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data