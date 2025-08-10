Bayardet Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Bayardet Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère vendredi 1 août 2025.

Bayardet Marche nordique Difficulté moyenne

Bayardet Mas de la Barque 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 9820.0 Tarif :

ATTENTION, SENTIER FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE. MERCI DE VOTRE COOPÉRATION.Suite à des travaux forestiers, une partie du sentier est impraticable.. Merci de ne pas perturber le troupeau et les chiens de protection du secteur.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

CAUTION, TRAIL CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE. Due to forestry work, part of the trail is impassable. Please do not disturb the herds and guard dogs in the area.

Deutsch :

ACHTUNG, DER WEG IST BIS AUF WEITERES GESPERRT. DANKE FÜR IHRE KOOPERATION Aufgrund von Forstarbeiten ist ein Teil des Pfades unpassierbar. Bitte stören Sie nicht die Herde und die Schutzhunde in diesem Gebiet.

Italiano :

ATTENZIONE, SENTIERO CHIUSO FINO A NUOVO AVVISO. A causa di lavori forestali, parte del sentiero è impraticabile. Si prega di non disturbare la mandria e i cani da guardia presenti nell’area.

Español :

ATENCIÓN, SENDERO CERRADO HASTA NUEVO AVISO. Debido a trabajos forestales, parte del sendero es intransitable. Se ruega no molestar al rebaño ni a los perros guardianes de la zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère