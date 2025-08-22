Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre Beauville Lot-et-Garonne

Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre A pieds Difficile

Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre 47470 Beauville Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Tout au long de ce parcours accidenté, vous découvrirez quatre sites classés Beauville, promontoire sur la vallée de la Séoune, les églises de Blaymont et Massels ainsi que le site fortifié de Frespech.

English : Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre

Along this rugged route, you will discover four listed sites: Beauville, a promontory on the Séoune valley, the churches of Blaymont and Massels and the fortified site of Frespech.

Deutsch : Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre

Entlang dieser hügeligen Strecke entdecken Sie vier denkmalgeschützte Orte: Beauville, ein Vorgebirge über dem Tal der Séoune, die Kirchen von Blaymont und Massels sowie die Festungsanlage von Frespech.

Italiano :

Lungo questo percorso accidentato, scoprirete quattro siti elencati: Beauville, un promontorio sulla valle della Séoune, le chiese di Blaymont e Massels e il sito fortificato di Frespech.

Español : Beauville, Frespech, d’un promontoire fortifié a l’autre

A lo largo de esta accidentada ruta, descubrirá cuatro lugares catalogados: Beauville, un promontorio sobre el valle del Séoune, las iglesias de Blaymont y Massels y el recinto fortificado de Frespech.

