Beauville, village promontoire sur la vallée de la Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Beauville, village promontoire sur la vallée de la Séoune 47470 Beauville Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le circuit descend progressivement dans la vallée de la Séoune avant d’escalader le pech de Marcoux, où se niche une petite église classée. Après la traversée de la petite Séoune puis de la Séoune à nouveau, un ultime effort vous ramènera à Beauville.

The circuit gradually descends into the Séoune valley before climbing the Pech de Marcoux, where a small listed church is nestled. After crossing the Petite Séoune and then the Séoune again, a final effort will bring you back to Beauville.

Die Strecke führt allmählich hinunter in das Tal der Séoune, bevor Sie den Pech de Marcoux erklimmen, in dem eine kleine, unter Denkmalschutz stehende Kirche liegt. Nach der Überquerung der kleinen Séoune und erneut der Séoune führt Sie eine letzte Anstrengung zurück nach Beauville.

Il percorso scende gradualmente nella valle della Séoune prima di salire sul pech de Marcoux, dove si trova una piccola chiesa protetta. Dopo aver attraversato di nuovo la Petite Séoune e la Séoune, un ultimo sforzo vi riporterà a Beauville.

La ruta desciende gradualmente hacia el valle del Séoune antes de subir al pech de Marcoux, donde se encuentra una pequeña iglesia catalogada. Tras cruzar de nuevo el Petite Séoune y el Séoune, un último esfuerzo le llevará de vuelta a Beauville.

