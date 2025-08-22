Beauville, promenade autour des remparts Beauville Lot-et-Garonne

Beauville, promenade autour des remparts A pieds Très facile

Beauville, promenade autour des remparts 47470 Beauville Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

Ce circuit parcourt le chemin de ronde du village, au pied des remparts à l’ouest et au nord avant de remonter par un chemin escarpé et ombragé dans la cité. Une petite boucle intramuros vous fera découvrir les ruelles tortueuses, bordées de jardins et la place de l’hôtel de ville.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Beauville, promenade autour des remparts

This circuit runs along the village’s rampart path, at the foot of the ramparts to the west and north, before climbing up a steep, shady path into the town. A small loop within the town will take you through the winding streets, lined with gardens and the town hall square.

Deutsch : Beauville, promenade autour des remparts

Dieser Rundweg verläuft auf dem Wehrgang des Dorfes, am Fuße der Stadtmauer im Westen und Norden, bevor er über einen steilen und schattigen Weg in die Stadt hinauf führt. Eine kleine Schleife innerhalb des Ortes führt Sie durch die verwinkelten, von Gärten gesäumten Gassen und zum Rathausplatz.

Italiano :

Questo circuito segue le mura del villaggio, ai piedi dei bastioni a ovest e a nord, prima di salire su un sentiero ripido e ombreggiato verso la città. Un piccolo anello all’interno della città vi porterà attraverso le strade tortuose, fiancheggiate da giardini e dalla piazza del municipio.

Español : Beauville, promenade autour des remparts

Este circuito sigue la muralla del pueblo, al pie de las murallas al oeste y al norte, antes de subir por un camino empinado y sombreado hacia la ciudad. Un pequeño bucle dentro de la ciudad le llevará por las sinuosas calles, bordeadas de jardines y la plaza del ayuntamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine