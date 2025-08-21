Beauville, terre des Amérindiens Beauville Lot-et-Garonne

Beauville, terre des Amérindiens A pieds Facile

Beauville, terre des Amérindiens 47470 Beauville Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Petite boucle sur les chemins escarpés et ombragés s’éloignant du village. Retour par le chemin de ronde au pied des remparts pour finir par la découverte du cœur de la bastide.

English : Beauville, terre des Amérindiens

Small loop on the steep and shady paths leading away from the village. Return via the covered way at the foot of the ramparts to finish with the discovery of the heart of the bastide.

Deutsch : Beauville, terre des Amérindiens

Kleine Schleife auf steilen und schattigen Wegen, die sich vom Dorf entfernen. Zurück über den Rundweg am Fuße der Stadtmauer, um zum Abschluss das Herz der Bastide zu entdecken.

Italiano :

Piccolo anello sui sentieri ripidi e ombreggiati che si allontanano dal villaggio. Ritornate attraverso la via coperta ai piedi dei bastioni per finire con la scoperta del cuore della bastide.

Español : Beauville, terre des Amérindiens

Pequeño bucle en los caminos empinados y sombreados que se alejan del pueblo. Vuelva por el camino cubierto al pie de las murallas para terminar descubriendo el corazón de la bastida.

