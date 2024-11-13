Belles Routes De Martigues à Marseille par la Côte bleue Martigues Bouches-du-Rhône

Belles Routes De Martigues à Marseille par la Côte bleue Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Belles Routes De Martigues à Marseille par la Côte bleue Office de Tourisme de Martigues 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 240 Distance : 38000.0

Itinéraire d’une demi-journée en voiture entre Martigues et Marseille « L’Estaque » en traversant la Côte Bleue, les plages de Carro et La Couronne, les ports de Carry-le-Rouet, Sausset, ou un crochet par la calanque de Niolon.

+33 4 42 42 31 10

English :

Half-day route by car between Martigues and Marseille « L’Estaque » crossing the Blue Coast, the beaches of Carro and La Couronne, the ports of Carry-le-Rouet, Sausset, or a detour by the calanque de Niolon.

Deutsch :

Halbtagesroute mit dem Auto zwischen Martigues und Marseille « L’Estaque » über die Blaue Küste, die Strände von Carro und La Couronne, die Häfen von Carry-le-Rouet, Sausset oder ein Abstecher über die Calanque de Niolon.

Italiano :

Mezza giornata in auto tra Martigues e Marsiglia « L’Estaque » attraverso la Costa Azzurra, le spiagge di Carro e La Couronne, i porti di Carry-le-Rouet, Sausset, o una deviazione alla cala di Niolon.

Español :

Ruta de medio día en coche entre Martigues y Marsella « L’Estaque » atravesando la Costa Azul, las playas de Carro y La Couronne, los puertos de Carry-le-Rouet, Sausset, o un desvío por la calanque de Niolon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Provence Tourisme