Belles Routes De Martigues à Marseille par la Côte bleue Martigues Bouches-du-Rhône

Belles Routes De Martigues à Marseille par la Côte bleue Office de Tourisme de Martigues 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 240 Distance : 38000.0 Tarif :
Itinéraire d’une demi-journée en voiture entre Martigues et Marseille « L’Estaque » en traversant la Côte Bleue, les plages de Carro et La Couronne, les ports de Carry-le-Rouet, Sausset, ou un crochet par la calanque de Niolon.
+33 4 42 42 31 10
English :
Half-day route by car between Martigues and Marseille « L’Estaque » crossing the Blue Coast, the beaches of Carro and La Couronne, the ports of Carry-le-Rouet, Sausset, or a detour by the calanque de Niolon.
Deutsch :
Halbtagesroute mit dem Auto zwischen Martigues und Marseille « L’Estaque » über die Blaue Küste, die Strände von Carro und La Couronne, die Häfen von Carry-le-Rouet, Sausset oder ein Abstecher über die Calanque de Niolon.
Italiano :
Mezza giornata in auto tra Martigues e Marsiglia « L’Estaque » attraverso la Costa Azzurra, le spiagge di Carro e La Couronne, i porti di Carry-le-Rouet, Sausset, o una deviazione alla cala di Niolon.
Español :
Ruta de medio día en coche entre Martigues y Marsella « L’Estaque » atravesando la Costa Azul, las playas de Carro y La Couronne, los puertos de Carry-le-Rouet, Sausset, o un desvío por la calanque de Niolon.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Provence Tourisme