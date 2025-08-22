Belvédères de Blandas Blandas Gard

Belvédères de Blandas

Belvédères de Blandas Belvédères de Blandas 30770 Blandas Gard Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier va vous accompagner jusqu’au bord de la falaise, en suivant les courbes du relief. En marchant à travers les landes à buis ou à l’ombre des chêne le vide va apparaitre comme un rideau qui se lève

English : Belvederes of Blandas

This path will take you to the edge of the cliff, following the curves of the relief. As you walk through the boxwood moorland or in the shade of the oak trees, the emptiness will appear like a rising curtain.

Deutsch :

Dieser Pfad begleitet Sie bis zum Rand der Klippen und folgt den Kurven des Reliefs. Wenn Sie durch die Buchsbaumheiden oder im Schatten der Eichen wandern, wird die Leere wie ein Vorhang erscheinen, der sich hebt

Italiano :

Questo sentiero vi porterà sul bordo della scogliera, seguendo le curve del rilievo. Camminando nella brughiera di bosso o all’ombra delle querce, il vuoto apparirà come una tenda che si alza

Español :

Este camino le acompañará hasta el borde del acantilado, siguiendo las curvas del relieve. Caminando por el páramo de boj o a la sombra de los robles, el vacío aparecerá como una cortina que se levanta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme