Bocage Brionnais Oyé Saône-et-Loire

Bocage Brionnais En VTT assistance électrique Difficile

Bocage Brionnais Église 71800 Oyé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Ce parcours situé dans le berceau de la race charolaise est l’endroit idéal pour admirer le bocage, les vaches charolaises mais aussi le bâti, témoin de la réussite sociale des éleveurs.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

This route, located in the cradle of the Charolais breed, is the ideal place to admire the bocage, the Charolais cows, but also the buildings, witness of the social success of the breeders.

Deutsch :

Diese Strecke in der Wiege der Charolais-Rasse ist der ideale Ort, um die Bocage, die Charolais-Kühe, aber auch die Gebäude, die vom sozialen Erfolg der Züchter zeugen, zu bewundern.

Italiano :

Questo percorso, situato nella culla della razza Charolais, è il luogo ideale per ammirare il bocage, le vacche Charolais e anche gli edifici che testimoniano il successo sociale degli allevatori.

Español :

Esta ruta, situada en la cuna de la raza Charolesa, es el lugar ideal para admirar el bocage, las vacas Charolesas y también los edificios que atestiguan el éxito social de los ganaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data