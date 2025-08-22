Sur les traces des boeufs blancs Oyé Saône-et-Loire

Sur les traces des boeufs blancs En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Sur les traces des boeufs blancs Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg 71800 Oyé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Partez à la découverte du village d’Oyé, berceau de la race Charolaise. Arpentez le bocage et ses chemins en admirant les églises romanes, le château de Chaumont et sa charmille couverte de 350mètres de long, la plus longue d’Europe.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Discover the village of Oyé, cradle of the Charolais breed. Stroll through the bocage and its paths while admiring the Romanesque churches, the Chaumont castle and its 350 meter long covered bower, the longest in Europe.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf Oyé, die Wiege der Charolais-Rasse. Wandern Sie durch die Bocage und ihre Wege und bewundern Sie die romanischen Kirchen, das Schloss Chaumont und seinen 350 Meter langen, überdachten Hainbuchenwald, den längsten in Europa.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Oyé, culla della razza Charolais. Passeggiate nel bocage e nei suoi sentieri, ammirando le chiese romaniche, il castello di Chaumont e il suo pergolato coperto di 350 metri, il più lungo d’Europa.

Español :

Descubra el pueblo de Oyé, cuna de la raza Charolais. Pasee por el bocage y sus senderos, admirando las iglesias románicas, el castillo de Chaumont y su enramada cubierta de 350 metros, la más larga de Europa.

