Entre pierres et pâturages Oyé Saône-et-Loire
Entre pierres et pâturages Oyé Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Entre pierres et pâturages En VTT assistance électrique Difficile
Entre pierres et pâturages Église 71800 Oyé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Grâce à cette randonnée, vous pourrez admirer le riche patrimoine de la commune lavoir, croix, maisons à galerie et plusieurs beaux châteaux.
Difficile
http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
Thanks to this hike, you will be able to admire the rich heritage of the commune: washhouse, crosses, gallery houses and several beautiful castles.
Deutsch :
Dank dieser Wanderung können Sie das reiche Erbe der Gemeinde bewundern: Waschhaus, Kreuze, Galerienhäuser und mehrere schöne Schlösser.
Italiano :
Durante questa passeggiata, potrete ammirare il ricco patrimonio del comune: lavatoi, croci, gallerie e diversi bei castelli.
Español :
Durante este paseo, podrá admirar el rico patrimonio del municipio: lavaderos, cruces, casas galería y varios bellos castillos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data