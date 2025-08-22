Entre pierres et pâturages Oyé Saône-et-Loire

Entre pierres et pâturages En VTT assistance électrique Difficile

Entre pierres et pâturages Église 71800 Oyé Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Grâce à cette randonnée, vous pourrez admirer le riche patrimoine de la commune lavoir, croix, maisons à galerie et plusieurs beaux châteaux.

Difficile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Thanks to this hike, you will be able to admire the rich heritage of the commune: washhouse, crosses, gallery houses and several beautiful castles.

Deutsch :

Dank dieser Wanderung können Sie das reiche Erbe der Gemeinde bewundern: Waschhaus, Kreuze, Galerienhäuser und mehrere schöne Schlösser.

Italiano :

Durante questa passeggiata, potrete ammirare il ricco patrimonio del comune: lavatoi, croci, gallerie e diversi bei castelli.

Español :

Durante este paseo, podrá admirar el rico patrimonio del municipio: lavaderos, cruces, casas galería y varios bellos castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data