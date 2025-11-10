Marche du Berceau de la Race Charolaise Salle Communale Oyé

Marche du Berceau de la Race Charolaise

Salle Communale Le Bourg Oyé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Oyé (près de Saint-Christophe-en-Brionnais, à 18 km au sud de Paray-le-Monial) organise sa traditionnelle marche du Berceau de la Race Charolaise.

Quatre circuits, serpentant dans la campagne brionnaise, sont proposés. 7 km jusqu’à 13h 1 ravitaillement ; 12 km jusqu’à 11h 2 ravitaillements ; 15 km jusqu’à 11h 2 ravitaillements ; 20 km jusqu’à 10h 3 ravitaillements.

Aux relais bien approvisionnés, vous pourrez déguster des produits du terroir brioche nature, petit salé, saucisson, fromage fermier, tout cela arrosé de boisson chaude ou fraîche.

Crêpe et boisson offertes à l’arrivée.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir notre belle région. .

Salle Communale Le Bourg Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 82 57 foyer.rural.oye@hotmail.fr

English : Marche du Berceau de la Race Charolaise

German : Marche du Berceau de la Race Charolaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche du Berceau de la Race Charolaise Oyé a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)