Bocage et Collines en Brionnais Iguerande Saône-et-Loire

Bocage et Collines en Brionnais Place en face de l’épicerie 71340 Iguerande Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16500.0 Tarif :

Iguerande est un de ces villages pittoresques d’où il vous sera possible de découvrir un panorama exceptionnel sur les Monts de la Madeleine et la Loire. Le circuit vous conduira sur les coteaux verdoyants qui bordent la Loire et vous pourrez admirer différents paysages vallée, forêt et bocage.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Iguerande is one of these picturesque villages from where it will be possible to discover an exceptional panorama on the Monts de la Madeleine and the Loire. The circuit will lead you on the green hillsides which border the Loire and you will be able to admire various landscapes: valley, forest and bocage.

Deutsch :

Iguerande ist eines dieser malerischen Dörfer, von dem aus Sie ein außergewöhnliches Panorama auf die Monts de la Madeleine und die Loire genießen können. Die Tour führt Sie über die grünen Hänge entlang der Loire, wo Sie verschiedene Landschaften bewundern können: Tal, Wald und Heckenlandschaft.

Italiano :

Iguerande è uno di quei villaggi pittoreschi da cui si gode una vista eccezionale sui Monts de la Madeleine e sulla Loira. Il tour vi porterà lungo le verdi colline che costeggiano la Loira e potrete ammirare diversi paesaggi: valle, foresta e bocage.

Español :

Iguerande es uno de esos pueblos pintorescos desde los que se disfruta de una vista excepcional de los Montes de la Madeleine y del Loira. El recorrido le llevará por las verdes laderas que bordean el Loira y podrá admirar diferentes paisajes: valle, bosque y bocage.

