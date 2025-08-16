Saison culturelle La vie d’Edith Piaf de Flora Francescut Espace culturel Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle La vie d’Edith Piaf de Flora Francescut

Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01 22:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Dans ce spectacle elle reprend des chansons les plus connues d’Edith Piaf arrangé pour voix et harpe à pédale, ainsi que de quelques perles moins connues du grand public pour plonger dans l’univers de la Môme. Un moment musical pendant lequel, elle nous invite si le cœur nous en dit à chanter avec elle, dans une ambiance chaleureuse et nostalgique.

Réservation conseillée Places limitées .

Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

English : Saison culturelle La vie d’Edith Piaf de Flora Francescut

German : Saison culturelle La vie d’Edith Piaf de Flora Francescut

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle La vie d’Edith Piaf de Flora Francescut Iguerande a été mis à jour le 2025-10-16 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III