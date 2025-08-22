Boucle A9 Vers le Sornin… Iguerande Saône-et-Loire

Boucle A9 Vers le Sornin… Vélo de route Difficulté moyenne

Boucle A9 Vers le Sornin… Parking de la Voie Verte 71340 Iguerande Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Les eaux du Bézo que vous longerez vous conduiront jusqu’au Sornin et aux portes de Charlieu.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

The waters of the Bézo that you will follow will lead you to the Sornin and to the doors of Charlieu.

Deutsch :

Das Wasser des Bézo, an dem Sie entlangfahren, führt Sie bis zum Sornin und zu den Toren von Charlieu.

Italiano :

Le acque del Bézo vi condurranno al Sornin e alle porte di Charlieu.

Español :

Las aguas del Bézo le conducirán al Sornin y a las puertas de Charlieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data