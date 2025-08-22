Boucle A9 Vers le Sornin… Iguerande Saône-et-Loire
Boucle A9 Vers le Sornin… Parking de la Voie Verte 71340 Iguerande Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Les eaux du Bézo que vous longerez vous conduiront jusqu’au Sornin et aux portes de Charlieu.
The waters of the Bézo that you will follow will lead you to the Sornin and to the doors of Charlieu.
Das Wasser des Bézo, an dem Sie entlangfahren, führt Sie bis zum Sornin und zu den Toren von Charlieu.
Le acque del Bézo vi condurranno al Sornin e alle porte di Charlieu.
Las aguas del Bézo le conducirán al Sornin y a las puertas de Charlieu.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data