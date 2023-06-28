Boucle au Pays du Fromage Gravel Saint-Affrique Aveyron

A l’image du Roquefort, une boucle savoureuse et pleine de caractère 1000m de dénivelé sur 50km, entre merveilles géologiques (éboulis du Combalou, cirque de Tournemire) et joyaux d’histoire (fort, dolmens)

With a difference in altitude of 1000m over a distance of 50 km, this biking loop is tasty and characterful, just like the Roquefort cheese. This circuit runs between geological marvels (Combalou scree, Tournemire amphitheatre) and historical jewels.

Wie der Roquefort, eine schmackhafte und charaktervolle Rundwanderung: 1000 m Höhenunterschied auf 50 km, zwischen geologischen Wundern (Geröllhalden von Combalou, Cirque de Tournemire) und historischen Juwelen (Festung, Dolmen)

Proprio come il Roquefort, questo è un anello gustoso e pieno di carattere: 1000 m di dislivello su 50 km, tra meraviglie geologiche (ghiaione di Combalou, circo di Tournemire) e gioielli storici (forte, dolmen)

Al igual que Roquefort, se trata de un sabroso bucle lleno de carácter: 1.000 m de desnivel en 50 km, entre maravillas geológicas (canchal de Combalou, circo de Tournemire) y joyas históricas (fuerte, dólmenes)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-28 par ADT Aveyron