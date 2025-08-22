Boucle Bernard Thévenet A la découverte du bocage charolais Charolles Saône-et-Loire

Boucle Bernard Thévenet A la découverte du bocage charolais Vélo de route Difficulté moyenne

Au départ du centre ville de Charolles, petite Venise Charolaise , traversée par l’Arconce et la Semence, cette boucle vous emmènera à travers les paysages du Charolais et sur les traces du double vainqueur du Tour de France. Charolles fut la capitale du Comté du Charolais qui a appartenu notamment aux ducs de Bourgogne, dont Charles le Téméraire fut le dernier représentant.

Starting from the city center of Charolles, little Venice of Charolais , crossed by the Arconce and the Semence, this loop will take you through the Charolais landscapes and on the tracks of the double winner of the Tour de France. Charolles was the capital of the County of Charolais which belonged to the Dukes of Burgundy, of which Charles the Bold was the last representative.

Dieser Rundweg beginnt im Stadtzentrum von Charolles, dem Klein Venedig des Charolais , das von den Flüssen Arconce und Semence durchquert wird, und führt Sie durch die Landschaften des Charolais und auf die Spuren des zweimaligen Gewinners der Tour de France. Charolles war die Hauptstadt der Grafschaft Charolais, die vor allem den Herzögen von Burgund gehörte, deren letzter Vertreter Karl der Kühne war.

Partendo dal centro di Charolles, la piccola Venezia del Charolais , attraversata dall’Arconce e dalla Semence, questo percorso ad anello vi condurrà attraverso la campagna del Charolais e sulle orme del doppio vincitore del Tour de France. Charolles era la capitale della contea di Charolais che apparteneva ai duchi di Borgogna, di cui Carlo il Temerario fu l’ultimo rappresentante.

Partiendo del centro de la ciudad de Charolles, la pequeña Venecia del Charolais , atravesada por el Arconce y el Semence, este bucle le llevará por la campiña charolesa y tras las huellas del doble vencedor del Tour de Francia. Charolles era la capital del condado de Charolais, que pertenecía a los duques de Borgoña, de los que Carlos el Temerario fue el último representante.

