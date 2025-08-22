Boucle botanique de la plaine de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Boucle botanique de la plaine de Carro

Boucle botanique de la plaine de Carro Parking les Arnettes 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Le Sentier botanique de la Plaine de Carro a un but de promenades originales et pédagogiques pour découvrir toute la beauté naturel de la Côte Bleue.

+33 4 42 42 31 10

English :

The Plaine de Carro botanical path is intended for original and educational walks to discover all the natural beauty of the Côte Bleue.

Deutsch :

Der botanische Pfad Plaine de Carro ist für originelle und lehrreiche Spaziergänge gedacht, um die natürliche Schönheit der Côte Bleue zu entdecken.

Italiano :

Il Sentier botanique de la Plaine de Carro propone passeggiate originali ed educative per scoprire tutte le bellezze naturali della Côte Bleue.

Español :

El sendero botánico Plaine de Carro está destinado a paseos originales y educativos para descubrir toda la belleza natural de la Côte Bleue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Provence Tourisme