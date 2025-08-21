Boucle cyclo Les Settons-Pannecière Montsauche-les-Settons Nièvre

Boucle cyclo Les Settons-Pannecière Vélo à assistance électrique Très difficile

Boucle cyclo Les Settons-Pannecière D193 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 58000.0 Tarif :

Circuit le plus long de cette sélection (58km), au départ du Barrage du lac des Settons pour rejoindre un autre lac emblématique du Morvan, le lac de Pannecière. Idéale pour un premier aperçu des lacs du Morvan.

Très difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

The longest circuit in this selection (58km), from the Lac des Settons dam to another emblematic Morvan lake, Lac de Pannecière. Ideal for a first glimpse of the Morvan lakes.

Deutsch :

Längste Tour dieser Auswahl (58 km). Sie beginnt am Staudamm des Lac des Settons und führt zu einem weiteren symbolträchtigen See des Morvan, dem Lac de Pannecière. Ideal für einen ersten Überblick über die Seen des Morvan.

Italiano :

L’itinerario più lungo di questa selezione (58 km), dalla diga del Lac des Settons a un altro lago simbolo del Morvan, il Lac de Pannecière. Ideale per un primo sguardo ai laghi del Morvan.

Español :

La ruta más larga de esta selección (58 km), desde la presa del Lac des Settons hasta otro lago emblemático del Morvan, el Lac de Pannecière. Ideal para echar un primer vistazo a los lagos del Morvan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data