Boucle de Cavard La Plagne Tarentaise Savoie

Boucle de Cavard
Boucle de Cavard Plagne 1800 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cette belle balade vous mènera à la paisible clairière de Cavard avec un détour possible par notre renommée Piste de Bobsleigh en cheminant sur les traces du passé minier de La Plagne avant qu’elle ne devienne une station de ski.
https://www.la-plagne.com/ +33 4 79 09 02 01
English : Cavard circuit
A lovely walk that takes you to the peaceful clearing at Cavard with a possible detour to the famous bobsleigh track walking past the traces of La Plagne’s mining past before it became a ski resort.
Deutsch : Cavard-Schleife
Diese schöne Wanderung führt Sie zur ruhigen Lichtung von Cavard mit einem möglichen Abstecher zu unserer berühmten Bobbahn auf den Spuren der Bergbauvergangenheit von La Plagne, bevor es zu einem Skiort wurde.
Italiano :
Questa bella passeggiata vi porterà alla tranquilla radura di Cavard con una possibile deviazione verso la nostra famosa pista di bob mentre seguite le tracce del passato minerario di La Plagne prima che diventasse una stazione sciistica.
Español :
Este hermoso paseo le llevará al tranquilo claro de Cavard -con una posible desviación a nuestra famosa pista de bobsleigh- mientras sigue las huellas del pasado minero de La Plagne antes de que se convirtiera en una estación de esquí.
