Promenade pédestre Le Tour du Village La Plagne Tarentaise Savoie

Promenade pédestre Le Tour du Village La Plagne Tourisme Montchavin 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une petite balade familiale dans les ruelles de Montchavin pour découvrir notre joli village.
https://www.montchavin-la-plagne.com/ +33 4 79 07 82 82
English : Walking tour Le Tour du Village
A fun and educational itinerary in the village of Montchavin.
Deutsch : Spaziergang zu Fuß Der Rundgang durch das Dorf
Ein kleiner Familienspaziergang durch die Gassen von Montchavin, um unser hübsches Dorf zu entdecken.
Italiano :
Una breve passeggiata in famiglia tra le stradine di Montchavin per scoprire il nostro grazioso villaggio.
Español :
Un breve paseo en familia por las estrechas calles de Montchavin para descubrir nuestro bonito pueblo.
