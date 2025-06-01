Promenade pédestre Le Tour du Village La Plagne Tarentaise Savoie

Promenade pédestre Le Tour du Village La Plagne Tourisme Montchavin 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une petite balade familiale dans les ruelles de Montchavin pour découvrir notre joli village.

https://www.montchavin-la-plagne.com/   +33 4 79 07 82 82

English : Walking tour Le Tour du Village

A fun and educational itinerary in the village of Montchavin.

Deutsch : Spaziergang zu Fuß Der Rundgang durch das Dorf

Ein kleiner Familienspaziergang durch die Gassen von Montchavin, um unser hübsches Dorf zu entdecken.

Italiano :

Una breve passeggiata in famiglia tra le stradine di Montchavin per scoprire il nostro grazioso villaggio.

Español :

Un breve paseo en familia por las estrechas calles de Montchavin para descubrir nuestro bonito pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme