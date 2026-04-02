Itinéraire de randonnée pédestre familiale Chemin du Bois de la Follie La Plagne Tarentaise Savoie

Itinéraire de randonnée pédestre familiale Chemin du Bois de la Follie

Itinéraire de randonnée pédestre familiale Chemin du Bois de la Follie Plan Bois 1800m 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire facile sur un bon sentier jalonné de panneaux pédagogique sur l’environnement naturel montagnard. Situé principalement en forêt, ce circuit offre un panorama intéressant sur les massifs du Beaufortain et du Mont Blanc.

https://www.la-plagne.com/montchavin-les-coches +33 4 79 07 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Family hiking trail: Chemin du Bois de la Follie

An easy route on a good path with information boards about the mountain environment. Mainly in the forest, with lovely panoramic views of the Beaufortain massif and Mont Blanc.

Deutsch :

Leichte Wanderung auf einem guten Weg mit Lehrtafeln über die natürliche Umgebung der Berge. Die Route verläuft hauptsächlich im Wald und bietet ein interessantes Panorama auf die Massive des Beaufortain und des Mont Blanc.

Italiano :

Un percorso facile su un buon sentiero con pannelli didattici sull’ambiente naturale di montagna. Situato principalmente nella foresta, questo circuito offre un interessante panorama sui massicci del Beaufortain e del Monte Bianco.

Español :

Una ruta fácil por un buen sendero con paneles educativos sobre el entorno natural de montaña. Situado principalmente en el bosque, este circuito ofrece un interesante panorama de los macizos de Beaufortain y Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme