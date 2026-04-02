Itinéraire de randonnée pédestre Le Sentier Nature La Plagne Tarentaise Savoie

Itinéraire de randonnée pédestre Le Sentier Nature

Itinéraire de randonnée pédestre Le Sentier Nature Montchavin 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La forêt est un environnement privilégié. Tout au long de cette balade, vous découvrirez le versant Nord de la vallée avec une vue extraordinaire sur les massifs du Mont Blanc et du Beaufortain.

https://www.la-plagne.com/montchavin-les-coches +33 4 79 07 82 82

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English : Hiking itinerary The Nature Trail

The forest is an exceptional environment and throughout this walk, you will have an opportunity to explore the north side of the valley, enjoying extraordinary views of Mont Blanc and the Beaufortain massif.

Deutsch : Route zum Wandern Der Naturpfad

Der Wald ist eine privilegierte Umgebung. Auf dieser Wanderung entdecken Sie die Nordseite des Tals mit einer außergewöhnlichen Aussicht auf die Massive des Mont Blanc und des Beaufortain.

Italiano :

La foresta è un ambiente privilegiato. Durante questa passeggiata, scoprirete il versante settentrionale della valle con una vista straordinaria sui massicci del Monte Bianco e del Beaufortain.

Español :

El bosque es un entorno privilegiado. A lo largo de este paseo, descubrirá la vertiente norte del valle con una vista extraordinaria de los macizos del Mont Blanc y Beaufortain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme