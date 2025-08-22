Sentier piéton des Mairiers La Plagne Tarentaise Savoie

Sentier piéton des Mairiers

Sentier piéton des Mairiers La Roche 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Chemin aller-retour sur le même itinéraire en direction de Plagne Montalbert 1600. Boisée et au calme, lors de cette balade vous aurez tout le loisir d’écouter les oiseaux, l’eau du ruisseau et le calme de la nature.

English : Les Mairiers trail

A trail that goes out and back on the same route going towards Plagne Montalbert 1600 for a walk through the calm of the forest, to the sounds of birds and water flowing in the streams.

Deutsch : Fußweg der Mairiers

Hin- und Rückweg auf derselben Route in Richtung Plagne Montalbert 1600. Bewaldet und ruhig, auf dieser Wanderung können Sie den Vögeln, dem Wasser des Baches und der Ruhe der Natur lauschen.

Italiano :

Ritorno sullo stesso percorso verso Plagne Montalbert 1600. Boscosa e tranquilla, durante questa passeggiata avrete tutto il tempo per ascoltare gli uccelli, l’acqua del ruscello e la pace della natura.

Español :

Regreso por la misma ruta hacia Plagne Montalbert 1600. Arbolado y tranquilo, durante este paseo tendrá todo el tiempo libre para escuchar los pájaros, el agua del arroyo y la paz de la naturaleza.

