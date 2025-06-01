Boucle de la Lovatière La Plagne Tarentaise Savoie

Boucle de la Lovatière

Boucle de la Lovatière Plagne Aime 2000 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Jolie balade en forêt à travers les épicéas, mélèzes et pins cembros. Le départ s’effectue en bas de Plagne Aime 2000, depuis l’Hôtel Club MMV.

https://www.la-plagne.com/ +33 4 79 09 02 01

English : Lovatière circuit trail

A pretty walk through the forest of spruce trees, larches and Swiss stone pines. The route starts under Plagne Aime 2000, next to the MMV Hotel Club.

Deutsch : Lovatière-Schleife

Schöne Wanderung im Wald durch Fichten, Lärchen und Zirbelkiefern. Der Start erfolgt unten in Plagne Aime 2000, vom Hotel Club MMV aus.

Italiano :

Bella passeggiata nel bosco tra abeti rossi, larici e pini cembri. La passeggiata inizia ai piedi di Plagne Aime 2000, dall’Hotel Club MMV.

Español :

Bonito paseo por el bosque entre abetos, alerces y pinos cembros. El paseo comienza en la parte inferior de Plagne Aime 2000, desde el MMV Hotel Club.

