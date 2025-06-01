Boucle de la Lovatière La Plagne Tarentaise Savoie
Boucle de la Lovatière La Plagne Tarentaise Savoie vendredi 1 août 2025.
Boucle de la Lovatière
Boucle de la Lovatière Plagne Aime 2000 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Jolie balade en forêt à travers les épicéas, mélèzes et pins cembros. Le départ s’effectue en bas de Plagne Aime 2000, depuis l’Hôtel Club MMV.
https://www.la-plagne.com/ +33 4 79 09 02 01
English : Lovatière circuit trail
A pretty walk through the forest of spruce trees, larches and Swiss stone pines. The route starts under Plagne Aime 2000, next to the MMV Hotel Club.
Deutsch : Lovatière-Schleife
Schöne Wanderung im Wald durch Fichten, Lärchen und Zirbelkiefern. Der Start erfolgt unten in Plagne Aime 2000, vom Hotel Club MMV aus.
Italiano :
Bella passeggiata nel bosco tra abeti rossi, larici e pini cembri. La passeggiata inizia ai piedi di Plagne Aime 2000, dall’Hotel Club MMV.
Español :
Bonito paseo por el bosque entre abetos, alerces y pinos cembros. El paseo comienza en la parte inferior de Plagne Aime 2000, desde el MMV Hotel Club.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme