Boucle du Dou du Praz La Plagne Tarentaise Savoie

Boucle du Dou du Praz
Boucle du Dou du Praz Dou du Praz 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le plateau du Dou du Praz, situé à 2140 m. d’altitude, vous offrira une vue imprenable sur le Mont Blanc et à 360°C sur les montagnes alentour (Pierra Menta, Mont Saint Jacques, etc).
+33 4 79 09 02 01
English : Dou du Praz circuit
Dou du Praz plateau, 2140 m above sea level, offers a breathtaking view of Mont Blanc and a 360° panorama of the surrounding mountains (Pierra Menta, Mont Saint Jacques, etc).
Deutsch : Schleife des Dou du Praz
Das Plateau Dou du Praz liegt auf 2140 m Höhe und bietet Ihnen einen atemberaubenden Blick auf den Mont Blanc und 360 °C auf die umliegenden Berge (Pierra Menta, Mont Saint Jacques, etc.).
Italiano :
L’altopiano del Dou du Praz, situato a 2140 m di altitudine, offre una vista mozzafiato sul Monte Bianco e a 360° sulle montagne circostanti (Pierra Menta, Mont Saint Jacques, ecc.).
Español :
La meseta de Dou du Praz, situada a 2140 m de altitud, ofrece una vista impresionante del Mont Blanc y 360° de las montañas circundantes (Pierra Menta, Mont Saint Jacques, etc.).
