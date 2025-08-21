Boucle de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône

Boucle de Figuerolles

Boucle de Figuerolles Parc de Figuerolles 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 6000.0

La nature y est souvent très belle et les animaux de la ferme peuvent être aperçus de très près. Quelle magie de voir le regard des enfants se poser, parfois pour la première fois, sur de curieux, majestueux animaux.

+33 4 42 42 31 10

English :

Nature is often very beautiful here and the farm animals can be seen very closely. What magic to see the gaze of children resting, sometimes for the first time, on curious, majestic animals.

Deutsch :

Die Natur ist hier oft sehr schön und die Nutztiere können sehr genau gesehen werden. Was für eine Magie, den Blick von Kindern zu sehen, die manchmal zum ersten Mal auf neugierigen, majestätischen Tieren ruhen.

Italiano :

La natura è spesso molto bella e gli animali della fattoria possono essere visti da vicino. È magico vedere gli occhi dei bambini cadere su animali curiosi e maestosi, a volte per la prima volta.

Español :

La naturaleza suele ser muy hermosa aquí y los animales de la granja se pueden ver muy de cerca. Qué magia ver la mirada de los niños posada, a veces por primera vez, en animales curiosos y majestuosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Provence Tourisme