Boucle de la goutte Lallias Laprugne Allier

Boucle de la goutte Lallias

Boucle de la goutte Lallias 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de la Chabanne ou de Laprugne, cette jolie boucle vous emmène sur les hauteurs de la Montagne Bourbonnaise, vous offrant de superbes panoramas. Ne manquez pas de faire une halte au pied du Rocher Saint Vincent, lieu emblématique de la région.

English : Boucle de la goutte Lallias

Leaving from La Chabanne or Laprugne, this pretty loop takes you to the heights of the Montagne Bourbonnaise, offering superb panoramic views. Don’t forget to stop off at the foot of the Rocher Saint Vincent, a local landmark.

Deutsch : Boucle de la goutte Lallias

Von La Chabanne oder Laprugne aus führt Sie dieser schöne Rundweg über die Höhen der Montagne Bourbonnaise und bietet Ihnen herrliche Panoramen. Versäumen Sie es nicht, am Fuße des Rocher Saint Vincent, einem symbolträchtigen Ort der Region, einen Halt einzulegen.

Italiano :

Partendo da La Chabanne o da Laprugne, questo grazioso anello vi porterà sulle alture della Montagne Bourbonnaise, offrendo superbe viste panoramiche. Non dimenticate di fermarvi ai piedi del Rocher Saint Vincent, simbolo della regione.

Español : Boucle de la goutte Lallias

Con salida de La Chabanne o Laprugne, este bonito bucle le llevará a las alturas de la Montaña Bourbonnaise, que ofrece magníficas vistas panorámicas. No olvide detenerse a los pies del Rocher Saint Vincent, monumento emblemático de la región.

