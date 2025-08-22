Les Pierres du Jour PR n°33 Laprugne Allier
Les Pierres du Jour PR n°33 Laprugne Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Pierres du Jour PR n°33
Les Pierres du Jour PR n°33 Loge des Gardes 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cette promenade sur les sentiers de la forêt domaniale de l’Assise vous emmène à la découverte du patrimoine naturel et culturel des environs.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les Pierres du Jour PR n°33
This walk along the paths of the Assise state forest takes you on a discovery of the natural and cultural heritage of the surrounding area.
Deutsch : Les Pierres du Jour PR n°33
Bei dieser Wanderung auf den Pfaden des Staatswaldes von Assise entdecken Sie das Natur- und Kulturerbe der Umgebung.
Italiano :
Questa passeggiata lungo i sentieri della foresta nazionale di Assise vi farà scoprire il patrimonio naturale e culturale dei dintorni.
Español : Les Pierres du Jour PR n°33
Este paseo por los senderos del bosque nacional de Assise le permitirá descubrir el patrimonio natural y cultural de los alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme