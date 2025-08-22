Les Pierres du Jour PR n°33 Laprugne Allier

Les Pierres du Jour PR n°33

Les Pierres du Jour PR n°33 Loge des Gardes 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette promenade sur les sentiers de la forêt domaniale de l’Assise vous emmène à la découverte du patrimoine naturel et culturel des environs.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les Pierres du Jour PR n°33

This walk along the paths of the Assise state forest takes you on a discovery of the natural and cultural heritage of the surrounding area.

Deutsch : Les Pierres du Jour PR n°33

Bei dieser Wanderung auf den Pfaden des Staatswaldes von Assise entdecken Sie das Natur- und Kulturerbe der Umgebung.

Italiano :

Questa passeggiata lungo i sentieri della foresta nazionale di Assise vi farà scoprire il patrimonio naturale e culturale dei dintorni.

Español : Les Pierres du Jour PR n°33

Este paseo por los senderos del bosque nacional de Assise le permitirá descubrir el patrimonio natural y cultural de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme