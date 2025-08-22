Le roc des Gabelous PR n°6 Laprugne Allier

Le roc des Gabelous PR n°6

Le roc des Gabelous PR n°6 place de la Mairie 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours retrace une partie de l’histoire de cette région. Vous pourrez marcher à travers les hêtraies et les sapinières jusqu’au chemin de la Ligue.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le roc des Gabelous PR n°6

This trail retraces part of the region’s history. You can walk through beech and fir forests to the Chemin de la Ligue.

Deutsch : Le roc des Gabelous PR n°6

Dieser Weg erzählt einen Teil der Geschichte dieser Region. Sie können durch Buchen- und Tannenwälder bis zum Chemin de la Ligue wandern.

Italiano :

Questo sentiero ripercorre parte della storia di questa regione. Si cammina attraverso boschi di faggi e abeti fino allo Chemin de la Ligue.

Español : Le roc des Gabelous PR n°6

Este sendero recorre parte de la historia de esta región. Puedes caminar por bosques de hayas y abetos hasta el Chemin de la Ligue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme