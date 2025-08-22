Terrenoire PR n°7 Laprugne Allier

Terrenoire PR n°7

Terrenoire PR n°7 Place de la Mairie 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Avec ses nombreux points de vue, ce parcours surplombe la haute vallée de la Besbre. Les moulins rappellent aussi l’importante activité de meunerie.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Terrenoire PR n°7

With its many viewpoints, this trail overlooks the upper Besbre valley. The mills are a reminder of the important milling industry.

Deutsch : Terrenoire PR n°7

Mit seinen zahlreichen Aussichtspunkten überragt dieser Weg das obere Besbre-Tal. Auch die Mühlen erinnern an die wichtige Tätigkeit des Müllerhandwerks.

Italiano :

Con i suoi numerosi punti panoramici, questo percorso domina l’alta valle di Besbre. I mulini ricordano l’importante industria molitoria.

Español : Terrenoire PR n°7

Con sus numerosos miradores, esta ruta domina el alto valle del Besbre. Los molinos son también un recuerdo de la importante industria molinera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme