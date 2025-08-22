Terrenoire PR n°7 Laprugne Allier
Terrenoire PR n°7 Place de la Mairie 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Avec ses nombreux points de vue, ce parcours surplombe la haute vallée de la Besbre. Les moulins rappellent aussi l’importante activité de meunerie.
English : Terrenoire PR n°7
With its many viewpoints, this trail overlooks the upper Besbre valley. The mills are a reminder of the important milling industry.
Deutsch : Terrenoire PR n°7
Mit seinen zahlreichen Aussichtspunkten überragt dieser Weg das obere Besbre-Tal. Auch die Mühlen erinnern an die wichtige Tätigkeit des Müllerhandwerks.
Italiano :
Con i suoi numerosi punti panoramici, questo percorso domina l’alta valle di Besbre. I mulini ricordano l’importante industria molitoria.
Español : Terrenoire PR n°7
Con sus numerosos miradores, esta ruta domina el alto valle del Besbre. Los molinos son también un recuerdo de la importante industria molinera.
