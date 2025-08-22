N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Laprugne Allier

N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs La Loge des Gardes 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire au départ du plateau de la Verrerie à Saint-Nicolas-des-Biefs ou de la Loge des Gardes vous plongera dans la grande forêt domaniale de l’Assise mais vous fera aussi traverser les magnifiques et atypiques champs de bruyère de la Verrerie.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Leaving from the plateau de la Verrerie in Saint-Nicolas-des-Biefs or from the Loge des Gardes, this itinerary will take you into the vast Assise state forest, but will also take you through the magnificent and atypical Verrerie heather fields.

Deutsch : N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Diese Route, die vom Plateau de la Verrerie in Saint-Nicolas-des-Biefs oder von der Loge des Gardes aus startet, lässt Sie in den großen Staatswald von Assise eintauchen, führt Sie aber auch durch die wunderschönen und untypischen Heidefelder von La Verrerie.

Italiano :

Partendo dall’altopiano della Verrerie a Saint-Nicolas-des-Biefs o dalla Loge des Gardes, questo itinerario vi condurrà nella vasta foresta nazionale dell’Assise, ma anche attraverso i magnifici e atipici campi di erica della Verrerie.

Español : N°52 Le Col de la Rivière Noire Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de la meseta de la Verrerie en Saint-Nicolas-des-Biefs o de la Loge des Gardes, esta ruta le adentrará en el vasto bosque nacional de Assise, pero también le llevará a través de los magníficos y atípicos campos de brezo de la Verrerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme