Boucle de Mateigena Courchevel Savoie

Boucle de Mateigena

Boucle de Mateigena Courchevel Le Praz 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin assez court mais plutôt raide serpente dans la forêt pour vous conduire vers une jolie clairière et ses bassins d’eau.

English : Boucle de Mateigena

This shortish and rather steep path winds through the forest, taking you to a pretty clearing and some ponds.

Deutsch : Boucle de Mateigena

Dieser recht kurze, aber recht steile Weg schlängelt sich durch den Wald und führt Sie zu einer hübschen Lichtung mit Wasserbecken.

Italiano :

Questo sentiero abbastanza breve ma ripido si snoda attraverso la foresta fino a una bella radura con pozze d’acqua.

Español : Boucle de Mateigena

Este sendero, bastante corto pero empinado, serpentea por el bosque hasta un bonito claro con charcos de agua.

