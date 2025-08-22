Boucle de Mateigena Courchevel Savoie
Boucle de Mateigena Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Boucle de Mateigena
Boucle de Mateigena Courchevel Le Praz 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce chemin assez court mais plutôt raide serpente dans la forêt pour vous conduire vers une jolie clairière et ses bassins d’eau.
+33 4 79 08 00 29
English : Boucle de Mateigena
This shortish and rather steep path winds through the forest, taking you to a pretty clearing and some ponds.
Deutsch : Boucle de Mateigena
Dieser recht kurze, aber recht steile Weg schlängelt sich durch den Wald und führt Sie zu einer hübschen Lichtung mit Wasserbecken.
Italiano :
Questo sentiero abbastanza breve ma ripido si snoda attraverso la foresta fino a una bella radura con pozze d’acqua.
Español : Boucle de Mateigena
Este sendero, bastante corto pero empinado, serpentea por el bosque hasta un bonito claro con charcos de agua.
